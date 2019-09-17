По сообщению Госпогранслужбы, на контрольно-пропускном пункте «Кулунду автодорожный» в Баткенской области временно приостановлен пропуск граждан Кыргызстана и Таджикистана. Это ограничение не распространяется на граждан других стран.

По сообщению кыргызской стороны, пропуск был закрыт по инициативе таджикских властей в одностороннем порядке.

Всего на кыргызско-таджикском участке границы расположены пять КПП. Остальные четыре пункта пропуска работают в штатном режиме.

Ограничение было введено на фоне конфликта на участке кыргызско-таджикской границы близ села Максат Лейлекского района вечером 16 сентября.

По данным кыргызского Минздрава, один человек погиб, 13 человек получили ранения. Таджикские власти заявили о 12 пострадавших.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.