Десятерых раненых в перестрелке на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области 17 сентября отправили в Бишкек на военно-транспортном самолете. По данным погранслужбы, они будут проходить лечение в городских больницах.

Они пострадали в результате перестрелки, которая произошла недалеко от села Максат Лейлекского района вечером 16 сентября.

Пресс-секретарь полномочного представительства правительства в области Чолпон Бердигулова сообщила «Азаттыку», что эвакуации местных жителей из-за конфликта не было. По ее словам, школы и больницы работают в штатном режиме.

По данным кыргызского Минздрава, в результате конфликта один человек погиб, еще 13 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Таджикские власти заявили о 12 пострадавших.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.

По сообщениям погранслужбы Кыргызстана, первой применила оружие таджикская сторона. Однако погранслужба ГКНБ Таджикистана заявила, что первыми огонь открыли кыргызские военные.