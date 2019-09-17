Пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила 17 сентября, что послу Таджикистана Сухробу Ходже Олимзоде вручили ноту протеста. С кыргызской стороны с таджикским дипломатом встречался первый замглавы МИД Нуран Ниязалиев.

МИД выразил «решительный протест противоправным действиям» военнослужащих пограничных войск госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Ниязалиев отметил «недопустимость применения» таджикской стороной огнестрельного оружия.

«Данный инцидент стал следствием строительства таджикской стороной военного наблюдательного пункта на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы, которая была начата без согласования с кыргызской стороной», — говорится в сообщении МИДа.

В МИД отметили, что действия таджикской стороны «не соответствуют договоренностям», достигнутых в ходе встречи президентов Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона, которые обсуждали приграничные вопросы летом этого года.

Однако таджикская сторона заявила, что обстановка на границе обострилась из-за действий кыргызских военных. По данным пограничных войск ГКНБ Таджикистана, вечером 16 сентября «кыргызстанцы начали строительство неизвестного сооружения вопреки подписанным ранее соглашениям».

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 августа. В результате перестрелки погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых, но позже таджикские СМИ заявили, что в ходе конфликта погибло трое военнослужащих Таджикистана.

На место конфликта выехал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, а президент Сооронбай Жээнбеков провел совещание из-за ситуации на границе.