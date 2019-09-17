Информагентство 24.kg сообщило со ссылкой на властей Лейлекского района Баткенской области, что 752 жителя села Максат эвакуировались из-за обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе.

«130 человек разместились в школе села Эски оочу. Сейчас продолжают прибывать жители Максата, покинувшие свои дома в связи с напряженной обстановкой», — процитировало издание местных чиновников.

В пресс-службе полпреда правительства в Баткенской области «Клоопу» сообщили, что официально власти не проводили эвакуацию.

«С нашей стороны работы по эвакуации официально проведены не были. Вечером 16 сентября, когда произошел инцидент, были люди, которые самостоятельно в целях безопасности уехали в соседние села, к родственникам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь полномочного представительства правительства в области Чолпон Бердигулова сообщила «Азаттыку», что больницы и школы работают в штатном режиме.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 августа. В результате перестрелки погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых, но позже таджикские СМИ заявили, что в ходе конфликта погибло трое военнослужащих Таджикистана.