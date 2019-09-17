Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 сентября встретился с жителями села Максат Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Абылгазиев заявил, что решение конфликта на границе и поддержка жителей приграничных сел являются «приоритетными вопросами, которые стоят на особом контроле».

«Мы направим все силы на решение проблем границ с учетом национальных интересов», — сказал премьер-министр.

По его словам, правительство усилит работу по делимитации и демаркации государственной границы, чтобы «согласовать все спорные участки и добиться максимально положительных сдвигов в решении приграничных вопросов».

По информации «Азаттыка», местные жители возмутились тем, что «правительство реагирует только тогда, когда умирает человек».

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 августа. В результате перестрелки погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых, но позже таджикские СМИ заявили, что в ходе конфликта погибло трое военнослужащих Таджикистана.