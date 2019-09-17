Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана призвал воздержаться от «негативных комментариев и провокационных призывов» касательно конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В комитете посчитали, что это может привести к межнациональной вражде и нанести ущерб интересам двух государств. ГКНБ проводит работу «по недопущению нагнетания напряженности» общественно-политической ситуации страны, которая может спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки «на межнациональной основе».

«ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», — заявили в ГКНБ.

В сообщении также говорится, что со стороны представителей госорганов проводятся двусторонние встречи и переговоры для разрешения конфликта в районе пограничного поста «Максат».

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 августа. В результате перестрелки погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых, но позже таджикские СМИ заявили, что в ходе конфликта погибло трое военнослужащих Таджикистана.