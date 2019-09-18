Глава правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Таджикистана Кохиром Расулзода 17 сентября встретились на кыргызско-таджикской границе.

Главы правительств двух стран поддержали идею о снижении напряженности в приграничных районах, а также обсудили вопросы по делимитации и демаркации границ.

«Стороны выразили мнение о необходимости принятия исчерпывающих мер для снятия напряжения в приграничных районах и недопущения эскалации ситуации в интересах народов двух стран», — говорится в сообщении правительства Кыргызстана.

Главы правительств также поручили местным властям и пограничникам двух стран усилить разъяснительные работы среди местного населения.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 сентября. В результате перестрелки погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Изначально таджикские власти заявили о 12 раненых, однако позже сообщили, что в ходе перестрелки погибли трое военнослужащих.