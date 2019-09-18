Парламентарий Кожобек Рыспаев 18 сентября предложил депутатам материально поддержать семьи солдат, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«На границе произошел конфликт, погиб пограничник. У него осталось трое детей. Недавно были события в Кой-Таше, там погиб спецназовец. У него тоже осталось трое детей. Давайте каждой семье перечислим по однодневной зарплате», – цитирует Рыспаева «Азаттык».

Спикер Дастан Джумабеков заявил, что регламент парламента не позволяет принять такое решение постановлением и сказал, что согласные с Рыспаевым депутаты должны подписать согласие о перечислении зарплаты.

Кыргызский пограничник Равшан Муминов погиб вечером 16 сентября, когда на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Ранения получили 13 человек, позже десятерых пострадавших перевезли на лечение в Бишкек.

Замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усенбек Ниязбеков погиб 7 августа, когда власти предприняли первую попытку штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.