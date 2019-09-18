В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что состояние пострадавших стабильное, однако хирургическое вмешательство необходимо для извлечения пуль.

Врачи прооперируют раненых в бишкекском центре травматологии и ортопедии. Операция также предстоит и 14-летнему мальчику, которого ранили в плечо.

«Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, [они] в полной мере обеспечиваются лекарствами и находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщили в минздраве.

Пострадавших при конфликте на кыргызско-таджикской границе самолетом доставили в Бишкек 17 сентября. Вечером 16 сентября недалеко от села Максат произошла перестрелка, в результате которой погиб кыргызский пограничник, еще 13 человек получили ранения.

Кыргызстан и Таджикистан возложили вину за случившееся друг на друга. Изначально таджикские власти заявили о 12 раненых, однако позже сообщили, что в ходе перестрелки погибли трое военнослужащих.