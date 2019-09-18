Пресс-секретарь пограничной службы Кыргызстана Гульмира Борубаева сообщила «Клоопу», что на 11 часов 18 сентября ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная».

«Вчера прошли переговоры представителей [погранслужб двух стран], и продолжаются сегодня. В любом случае, в одностороннем порядке мы будем проводить расследование по прошедшему инциденту», — заявила Борубаева.

В ведомстве добавили, что вопрос проведения совместного расследования решится в ходе переговоров.

В результате перестрелки, которая произошла на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб кыргызский пограничник, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

Таджикская сторона сообщила о трех погибших военнослужащих и 12 пострадавших. Главы правительств двух стран провели переговоры и договорились усилить работы по делимитации и демаркации границ.