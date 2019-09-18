Министерство иностранных дел Таджикистана 17 сентября вручило ноту протеста Кыргызстану на фоне конфликта на границе двух стран. В таджикский МИД вызвали Временного поверенного в делах Кыргызстана.

МИД Таджикистана выразил протест кыргызской стороне, которая «в очередной раз вопреки ранее достигнутым договоренностям, начала строительство объектов на неделимитированном участке государственной границы».

В МИД Таджикистана заявили, что «кыргызская сторона привлекла 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие против жителей таджикского села Бахор».

«Вынудив, тем самым, пограничные подразделения Таджикистана к применению ответных мер для обеспечения безопасности мирных граждан», — говорится в сообщении МИД Таджикистана.

По версии таджикского внешнеполитического ведомства, «в результате провокационных действий кыргызских военнослужащих» убиты трое военнослужащих Таджикистана, а жители получили ранения «различной степени тяжести».

Это стало ответной реакцией на действия министерства иностранных дел Кыргызстана, которое 17 сентября вручило ноту протеста послу Таджикистана Сухробу Ходже Олимзоде.

Кыргызский МИД выразил «решительный протест противоправным действиям» военнослужащих пограничных войск госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

В МИД отметили, что действия таджикской стороны «не соответствуют договоренностям», достигнутых в ходе встречи президентов Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона, которые обсуждали приграничные вопросы летом этого года.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 сентября. В результате перестрелки погибло 4 военнослужащих. С кыргызской стороны погиб один пограничник, с таджикской — трое. Кыргызстан и Таджикистан возложили ответственность за конфликт друг на друга.