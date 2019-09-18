Президент Сооронбай Жээнбеков 18 сентября навестил пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе. Они находятся находятся на лечении в Бишкекской городской клинической больнице № 4.

Глава государства пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также поблагодарил медицинский персонал за оперативную помощь всем раненым. Жээнбеков также встретился с родными пострадавших и заверил, что власти окажут им всю необходимую помощь.

В результате перестрелки, которая произошла на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб кыргызский пограничник, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Таджикская сторона сообщила о трех погибших военнослужащих и 12 пострадавших.

Страны обменялись нотами протеста, а главы правительств провели переговоры и договорились усилить работы по делимитации и демаркации границ.