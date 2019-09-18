Пресс-секретарь пограничной службы Кыргызстана Гулмира Борубаева сообщила «Клоопу», что граждане Таджикистана продолжают строительство на спорном участке границы в Баткенском районе Баткенской области.

«Кыргызстан ведет переговоры с Таджикистаном по прекращению строительных работ в спорной территории, которая находится рядом с селом Жака-Орук Баткенского района», — сообщила Борубаева.

В ведомстве сообщили, что таджикская сторона начала строительство ещё 14 сентября. По данным погранслужбы Кыргызстана, граждане соседней страны начали возведение неизвестных объектов на спорной территории возле сел Максат и Жака-Орук Баткенского района Баткенской области.

После этого представители двух стран провели переговоры, после чего строительство таджикского объекта у села Максат прекратилось. Однако 16 сентября в том районе произошла перестрелка между собой кыргызскими и таджикскими пограничниками.

В результате вооруженного конфликта погиб кыргызский военнослужащий, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. 17 сентября десятерых пострадавших доставили самолетом в Бишкек.

Таджикские власти заявили о трех погибших военнослужащих и 12 раненых. Главы правительств двух стран 17 сентября провели переговоры и обсудили вопросы по делимитации и демаркации границ.