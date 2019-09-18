Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что ограбление произошло 17 сентября на трассе Бишкек — Торугарт.

По данным милиции, неизвестные мужчины остановили машину с российскими гражданами и представились сотрудниками ГКНБ Кыргызстана.

После этого, они попросили у россиян документы, осмотрели их сумки, незаметно вытащили 10 тысяч рублей и скрылись.

Милиция выяснила, что подозреваемые в ограблении не работают в ГКНБ. Их разыскивают.

Издание Kaktus Media со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщило, что один из пострадавших россиян оказался председателем суда.