Военная прокуратура 18 сентября начала расследование перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана, в результате которого погибли четверо военнослужащих с обеих сторон.

В сообщении указывается, что по факту убийства кыргызского военнослужащего начато досудебное производство по статье «Убийство».

Также начато досудебное производство по статье «Покушение на убийство» из-за огнестрельных ранений военнослужащих погранслужбы, местных жителей, а также обстрела жилых домов, здания средней школы и пограничного поста. Всего 13 кыргызских граждан получили ранения различной тяжести.

По данным Генпрокуратуры, межведомственная следственная группа была создана из «опытных следователей» военной прокуратуры Баткенского гарнизона, УВД Баткенской области и ОВД Лейлекского района.

В ведомстве сообщили, что следственная группа произвела осмотр пограничного поста «Максат», школы, а также домов жителей села Максат.

«По изъятым с места происшествия пулям и поражающим элементам мин назначены судебные экспертизы. В отношении потерпевших, получивших огнестрельные и осколочные ранения, в том числе погибшего военнослужащего, назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась вечером 16 сентября. В результате перестрелки погибло 4 военнослужащих. С кыргызской стороны погиб один пограничник, с таджикской — трое. Кыргызстан и Таджикистан возложили ответственность за конфликт друг на друга.