Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что подозреваемых в ограблении задержали вечером 18 сентября.

17 сентября они остановили машину с российскими гражданами и представились сотрудниками ГКНБ Кыргызстана.

После этого, они попросили у россиян документы, осмотрели их сумки, незаметно вытащили 10 тысяч рублей и скрылись.

Милиция выяснила, что подозреваемые в ограблении не работают в ГКНБ.

В ГУВД сообщили, что в отношении них начато досудебное разбирательство по статье «Кража», их поместили в изолятор временного содержания.