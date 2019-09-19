Погранслужба Кыргызстана сообщила, что кыргызстанцам разрешили пересекать контрольно-пропускной пункт «Кулунду автодорожный» вечером 18 сентября. Сейчас все пять пунктов пропуска на границе с Таджикистаном работают в обычном режиме.

Таджикистан в одностороннем порядке закрыл проезд для кыргызстанцев на КПП «Кулунду автодорожный» днем 17 сентября. Это произошло на фоне конфликта на кыргызско-таджикской границе, жертвами которого стали четыре человека с обеих сторон.

Кыргызские власти сообщили о 13 пострадавших, таджикские о 12 раненых. Власти обеих стран возложили вину за случившееся друг на друга и обменялись нотами протеста.