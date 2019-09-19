Погранслужба Кыргызстана сообщила, что граждане Таджикистана c 18 сентября приостановили строительство на спорном участке границы вблизи села Жака-Орук Баткенского района Баткенской области.

В отделении погранслужбы по Баткенской области «Клоопу» сообщили, что строительные работы приостановили после переговоров между представителями Кыргызстана и Таджикистана.

Кыргызским властям неизвестно, что именно возводили таджикские граждане. Пограничные службы двух стран продолжают вести переговоры по недопущению конфликтов на спорных приграничных участках.

Вооруженная перестрелка на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошла вечером 16 сентября. Жертвами стали один кыргызский и трое таджикских военнослужащих. Кыргызские власти сообщили о 13 раненых, таджикские — о 12 пострадавших.

Власти двух стран возложили вину за случившееся друг на друга, а также обменялись нотами протеста.