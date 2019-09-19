Председатель движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов сообщил информагентству 24.kg, что печать и регистрационные документы СДПК исчезли.

«[…] в офисе партии, который расположен в здании “Форума”, при обыске не нашли ни печать партии, ни регистрационные бумаги», — заявил Абдрахманов.

Он добавил, что все равно является главой СДПК и все права на партию принадлежат ему.

На заявление Абдрахманова отреагировала депутат парламента Ирина Карамушкина, которая также является сторонницей бывшего президента. На своей странице в фейсбуке Карамушкина назвала Абдрахманова «подлецом» и назвала его действия «рейдерским захватом партии».

«Ни один нормальный, адекватный гражданин не пойдёт голосовать за Абдрахманова, Жээнбекова, только такие же амебы как и он, но СДПК хотят выкинуть «на свалку истории» […] печать и правоустанавливающие документы вы не найдёте, они не в стране […] регистрируйте новую партию, привыкли на всё готовенькое присесть», — заявила Карамушкина.

12 сентября в офисах СДПК, расположенных в здании «Форума» прошел обыск. Его провели следователи военной прокуратуры, а сторонников бывшего президента отказались пускать на их рабочие места.

СДПК vs. «СДПК без Атамбаева»

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.

В апреле Алмазбек Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста — его сменил Сагынбек Абдрахманов. Он потребовал от Атамбаева отдать ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Позже Генпрокуратура начала расследование из-за смены имени руководителя в базе данных Минюста.

Конфликт Атамбаева и Жээнбекова привел к расколу в самой большой партии страны. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.