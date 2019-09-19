Пресс-секретарь полпреда Баткенской области Чолпон Бердигулова сообщила «Клоопу», что часть жителей вернулась сразу же после перестрелки, которая произошла 16 сентября, другие сельчане решили вернуться 18 сентября.

«Почти уже все возвращаются. До этого люди собирались в школе села Эски оочу самостоятельно, в целях безопасности […] сразу же после того как перестрелка закончилась, и когда обстановка стабилизировалась, [жители] начали возвращаться в свои дома», — сказала Бердигулова.

Местные жители сообщили информагентству 24.kg, что в Максат вернулось почти 80% сельчан.

«Детей, конечно, в школе маловато, почти в каждом классе отсутствует по три-четыре ученика», — рассказали они.

Люди были вынуждены покинуть свои дома из-за перестрелки на кыргызско-таджикской границе, которая произошла вечером 16 сентября. В результате вооруженного конфликта погиб один кыргызский и трое таджикских военнослужащих.

Кыргызские власти сообщили, что из-за конфликта ранения получили 13 человек, таджикские власти заявили о 12 раненых. Власти обеих стран обвинили друг друга в случившемся и обменялись нотами протеста, а премьер-министры провели экстренные переговоры на приграничной территории.