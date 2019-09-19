Президент Сооронбай Жээнбеков вручил медаль «Эрдик» пилоту Дмитрию Палашкину, который посадил самолет с 96 пассажирами после того, как мотор перестал работать. Вручение государственных наград состоялось в резиденции «Ала-Арча» 19 сентября.

«В жизни всегда есть место для героизма. Для героизма — прежде всего нужны внутренний дух, забота о людях, железная воля», — заявил президент.

Глава государства также вручил медали врачам, работникам культуры и спортсменам.

Самолет под управлением Палашкина совершил экстренную посадку в марте 2018 года.

Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось! pic.twitter.com/VgGYiQWTtC — Geniusbaby (@bishkekchanka65) March 2, 2018

Он вылетел из Бишкека в Баткен, однако спустя 30 минут полета у самолета отказал левый двигатель и воздушное судно успешно приземлилось обратно в аэропорту “Манас”.

Всего на борту самолета находилось 96 человек, при экстренной посадке никто из них не пострадал.