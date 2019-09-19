Пресс-секретарь госслужбы исполнения наказаний Элеонора Сабатарова сообщила «Клоопу», что помещенные в СИЗО-1 Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков подрались со своими сокамерниками. По ее словам, инцидент произошел 18 сентября.

«Переломов и других тяжелых увечий не было, они получили только ушибы, поэтому их привезли обратно [из больницы в изолятор]», – сказала Сабатарова.

Что именно стало причиной конфликта пока неизвестно.

Драка с участием четырех человек произошла в Бишкеке в конце августа. Тогда Бапышов и Сейитбеков подрались с двумя другими мужчинами – один из пострадавших получил тяжелую травму челюсти, второй временно впал в кому, но врачам удалось его спасти.

На место происшествия прибыли милиционеры, которые сначала задержали, а затем отпустили Бапышова и Сейитбекова, и они скрылись. Позже выяснилось, что их брат работал майором в ГУВД Чуйской области.

Его уволили, а его братьев объявили в розыск. Спустя несколько дней они добровольно сдались силовикам.