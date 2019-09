View this post on Instagram

Урееее! Бомба просто!!! Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул тарыхый окуя. Финалга буга чейин Канат Бегалиев менен Жоламан Шаргенбеков чыга алган.