Кыргызская спортсменка Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Нур-Султане. Благодаря этому, Тыныбекова получила лицензию на участие в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Японии.

На своем пути в финал турнира спортсменка из Кыргызстана одолела мексиканку Алехандру Ромеро Бониллу, а также одержала победу в бою с японской спортсменкой Юкакой Каваи.

В ¼ турнира Тыныбекова одолела соперницу из Украины Юлию Ткач-Остапчук и автоматически получила путевку на Олимпийские игры в 2020 году. В полуфинале кыргызстанка одержала победу над спортсменкой из Северной Кореи Жонг Сим Рим.

Айсулуу Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Спортсменка уже дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.

Ранее лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года уже получили другие кыргызские спортсмены: пловец Денис Петрашов, борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Юлия Андреева.