Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила 20 сентября, что правительственные делегации двух стран достигли «ряда договоренностей» после переговоров.

«Было принято решение о полном отводе боевой техники и военнослужащих обоих государств с приграничных территорий. Также стороны договорились прекратить строительные работы на неописанных участках госграницы», — говорится в сообщении правительства.

По поручению премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана, правительственные делегации двух стран по делимитации и демаркации границ «усилят работу по решению приграничных вопросов».

В правительстве сообщили, что обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная; жители села Максат, покинувшие свои дома из-за конфликта, уже вернулись обратно.

«Представители правоохранительных органов проводят совместное патрулирование приграничных зон», — добавили в правительстве.

Обострение ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошло вечером 16 сентября. Между пограничниками двух стран завязалась перестрелка — в результате погиб один кыргызский и трое таджикских военнослужащих.

Еще 13 кыргызстанцев получили ранения, десятерых из них перевезли на лечение в Бишкек. Таджикская сторона сообщила о 12 пострадавших. Власти двух стран возложили вину за случившееся друг на друга, а также обменялись нотами протеста.