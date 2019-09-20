Редакция интернет-канала «Апрель» 19 сентября сообщила, что их сайт подвергся пяти DDoS-атакам в течение суток.

DDoS-атака — один из самых распространенных способов атаки на сервер или сайт. Во время атаки к запрашиваемому ресурсу посылается огромное количество запросов, и сервер не успевает обработать все. Из-за этого в работе сайтов и сервисов происходят сбои. Иногда они и вовсе могут отключиться.

«Как отмечают наши технические специалисты, налеты довольно слабые и были без труда заблокированы», —говорится в сообщении канала.

Редакция также сообщила, что некий источник анонимно предупредил их о предстоящих «мощных» хакерских атаках более месяца назад.

«По данным источника, [атаки] связаны с намерением внести изменения в тексты некоторых материалов с целью, в последующем, обвинить редакцию [канала] в “разжигании розни” или “призывам к насильственному свержению власти”. Согласно полученной анонимной информации, заказы IT-специалистам поступают из аппарата президента Кыргызстана», — говорится в сообщении «Апреля».

В редакции считают эту версию «наиболее вероятной» из-за политической обстановки в стране, а также «насильственного закрытия» телеканала.

«Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой администрации президента для получения комментариев на момент публикации материала.

Власти наложили арест на имущество и офис телеканала «Апрель» 9 августа. Это произошло на следующий день после задержания Алмазбека Атамбаева. Власти объяснили арест тем, что бывшего президента подозревают в «совершении тяжких преступлений».

Спецназовцы вывели журналистов из здания, после чего опечатали все кабинеты на этаже, где расположены офисы телеканала. Месяц спустя редакция “Апреля“ объявила о переходе на интернет-вещание.