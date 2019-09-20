Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева уволили с работы в 9 службе ГКНБ. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

По словам Жоошева, Сагымбаева уволили после того, как он снялся в поздравительном ролике, который Кадыр Атамбаев готовил ко дню рождения отца.

«[…] согласно внутренним инструкциям 9 службы сотрудникам запрещается делать видеообращения к общественности, давать комментарии журналистам. Однако поздравлять кого-то, в том числе на видео, не запрещено», — заявил адвокат.

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности «Клоопу» не стали комментировать информацию об увольнении Сагымбаева. Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов также оказался недоступным для комментариев.

Алмазбек Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ. Он находится под следствием по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией. Бывшего президента поместили под арест до 26 октября.