Заместители министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и Памир Асанов сообщили на заседании госкомиссии по расследованию конфликта в Кой-Таше, что сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева за все время столкновений нанесли государству ущерб на 8,2 млн сомов.

Заместители главы МВД 19 сентября выступили со своим докладом перед членами госкомиссии по расследованию столкновений в Кой-Таше.

По словам Алмаза Орозалиева, в ночь с 8 на 9 августа неизвестные нанесли ущерб зданиям в Бишкеке на сумму почти в 1,5 млн сомов.

«Муниципальному предприятию “Бишексвет” нанесен ущерб на сумму 53 тысячи сомов, “Бишкекасфальтсервис” — 110 тысяч сомов. Разбиты также стекла автобусов — на 1,2 млн сомов. Самый большой ущерб был нанесен поселковому отделу милиции в селе Беш Кунгей», — рассказал он.

Его коллега Памир Асанов сообщил, что всего по конфликту в Кой-Таше зарегистрированы 52 правонарушения.

«По событиям в Кой-Таше задержаны 16 человек, из которых восемь находятся под стражей. По факту массовых беспорядков в Бишкеке задержали семь человек, пятеро из них арестованы», — сказал Асанов.

Спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводилась 7 и 8 августа. В первый день силовикам не удалось задержать Атамбаева, и после нескольких часов часть спецназовцев была вынуждена сдаться в плен соратникам бывшего президента.

Атамбаев сдался властям 8 августа после нескольких часов переговоров. Вечером того же дня на площади Ала-Тоо собралось до тысячи человек, которые выкрикивали лозунги против действующей власти и были «агрессивно настроены». Милиция разогнала их через несколько часов.