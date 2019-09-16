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Пресс-служба Госпогранслужбы Кыргызстана сообщила, что в результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб один кыргызский военнослужащий.

«Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области», — сообщили в погранслужбе Кыргызстана.

Это уже не первый случай применения огнестрельного оружия на участке кыргызско-таджикской границы. Вечером 16 сентября местные жители сообщили о выстрелах. Это также подтвердили в погранслужбе Кыргызстана. По словам пресс-секретаря Гульмиры Борубаевой, это произошло недалеко от кыргызского села Максат, но кто именно первым открыл огонь — неизвестно.

Информагентсво 24.kg сообщило со ссылкой на министерство здравоохранения, что ранения получили три человека, среди которых двое военнослужащих.

«Медучреждения района работают в усиленном режиме. Пока никого в Лейлекскую территориальную больницу не поступало. Больница готова принять пострадавших. По некоторым данным, машины скорой помощи не пропускали через село Кулунду, поскольку дорога закрыта. Запасы крови есть», — сообщили в Минздраве.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков переговорил со своим таджикским коллегой Сироджидинном Мухриддином из-за ситуации на границе. Айдарбеков заявил «о неприемлимости применения огнестрельного оружия таджикскими военнослужащими».



Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась 14 сентября. По версии кыргызских властей, тогда граждане Таджикистана начали строительство на неописанном участке границы.

По словам акима Лейлекского района Баймурата Бекмуратова, таджикская сторона начала строительство поста близ села Максат Лейлекского района. Для этого они привезли туда около 10 грузовиков щебня, после чего там собрались граждане двух стран. На месте работали кыргызские и таджикские пограничники.