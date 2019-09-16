Статс-секретарь госагентства архитектуры и строительства Самат Борубаев заявил, что в стране 190 аварийных школ. На ремонт и постройку новых зданий необходимо более 13 млрд сомов.

Ранее министерство образования подвергли критике из-за того, что в нарынском селе Кенеш школу открыли в контейнерах. По словам местных властей, это был «вынужденный шаг», потому что местная школа находится в аварийном состоянии.

Всего школу в Кенеше посещают около 160 учеников. Часть детей разместили в здании столовой, которая находится неподалеку. На фоне этого скандала со своей должности ушла министр образования Гульмира Кудайбердиева, а также сменился полпред правительства в Нарынской области.