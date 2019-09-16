В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) «Клоопу» опровергли, что фотография ребенка в переполненной маршрутке сделана в Кыргызстане.

Коротко о транспорте в городе 😡 Publicerat av Нурланов Нурлан Lördag 14 september 2019

Ранее появившееся в соцсетях фото ребенка вызвало обсуждение среди пользователей. Некоторые из них утверждали, что фотографию сделали в Канте. На окне наклеен маршрут, однако его невозможно рассмотреть из-за низкого качества изображения.

В ГУОБДД заявили, что проверили все маршрутки в Кыргызстане и среди них нет машины, которая зарегистрирована под 6 номером.

«У нас есть территориальные подразделения по техническому надзору […] Они уверяют, что по территории Кыргызстана нет такого маршрута», — сказали в ГУОБДД.

Там добавили, что в стране вся нумерация маршруток варьируется от однозначных до трехзначных чисел. Общественный транспорт с одним номером ездит только в городах Сокулук, Баткен и Кант. В них маршрутки распределены под номерами 1, 2, 3 и 4.