По сообщению пресс-службы ведомства, «таджикская сторона продолжает проведение несогласованных работ на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области».

Из-за этого пограничников перевели на усиленный вариант несения службы на этом участке границы, чтобы между жителями не произошло конфликтов.

Кыргызские власти также открыли для водителей трассу Ош — Баткен — Исфана. Они также продолжают укладывать асфальт на участке дороги Кок-Таш — Аксай. Погранслужба Кыргызстана строит пост в местности Дача возле села Аксай.

Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась 14 сентября. По версии кыргызских властей, тогда граждане Таджикистана начали строительство на неописанном участке границы.

По словам акима Лейлекского района Баймурата Бекмуратова, таджикская сторона начала строительство поста близ села Максат Лейлекского района. Для этого они привезли туда около 10 грузовиков щебня, после чего там собрались граждане двух стран. На месте работали кыргызские и таджикские пограничники.