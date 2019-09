View this post on Instagram

Здравствуйте я Ваша подписчица. Хотелось бы попросись опубликовать видео которое сняли сегодня в троллейбусе г Бишкек водитель высадил в грубой форме бабашку только потому что ему казалось что был запах в салоне троллейбуса хотя ничего подобного ни кто не почувствовал Как он высадил бабушку начали возмущаться пассажиры за этот его поступок он в грубой форме не цензурными словами угрожал что выкинет с троллейбуса. Видео и фото прилагается. Опубликуйте пожалуйста его уволить он очень агрессивный. Выскакивай по среди дороги с троллейбуса материл водителя женщину что она не так парковалась. Вообще вывод один он психопат. Кроме меня женщина тоже обещала написать жалобу. Опубликуйте пожалуйста. @fatowa_