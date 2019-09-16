Инцидент произошел в троллейбусе №11. Видео ссоры между водителем и пассажиркой опубликовали в «Инстаграме».

На кадрах видно, что мужчина говорит женщине, что «от нее воняет». В ответ пассажирка попыталась убедить его, что это не так, но в итоге вышла из троллейбуса.

Заместитель директора троллейбусного управления Мурат Уметов заявил изданию Kaktus Media, что водителя уволили после заседания комиссии по расследованию скандала.

«На комиссии водитель троллейбуса №11 рассказал, что на бабушку стали жаловаться другие пассажиры, и он был вынужден попросить ее выйти из троллейбуса» , — рассказал Уметов.