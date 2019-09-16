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Инцидент произошел в троллейбусе №11. Видео ссоры между водителем и пассажиркой опубликовали в «Инстаграме».

На кадрах видно, что мужчина говорит женщине, что «от нее воняет». В ответ пассажирка попыталась убедить его, что это не так, но в итоге вышла из троллейбуса.

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Здравствуйте я Ваша подписчица. Хотелось бы попросись опубликовать видео которое сняли сегодня в троллейбусе г Бишкек водитель высадил в грубой форме бабашку только потому что ему казалось что был запах в салоне троллейбуса хотя ничего подобного ни кто не почувствовал Как он высадил бабушку начали возмущаться пассажиры за этот его поступок он в грубой форме не цензурными словами угрожал что выкинет с троллейбуса. Видео и фото прилагается. Опубликуйте пожалуйста его уволить он очень агрессивный. Выскакивай по среди дороги с троллейбуса материл водителя женщину что она не так парковалась. Вообще вывод один он психопат. Кроме меня женщина тоже обещала написать жалобу. Опубликуйте пожалуйста. @fatowa_

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Заместитель директора троллейбусного управления Мурат Уметов заявил изданию Kaktus Media, что водителя уволили после заседания комиссии по расследованию скандала.

«На комиссии водитель троллейбуса №11 рассказал, что на бабушку стали жаловаться другие пассажиры, и он был вынужден попросить ее выйти из троллейбуса» , — рассказал Уметов.

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