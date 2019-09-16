Свердловский райсуд отказал адвокатам бывшего премьер-министра Сапара Исакова приостановить разбирательство по делу о модернизации ТЭЦ. Его адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что Исаков попросил судью дать ему некоторое время, чтобы «прийти в себя из-за головных болей».

«Если [Исаков] сидит, ему нужно через некоторое время постоять, снова сесть, полежать — для него сложно участвовать в судебных процессах», — сказал Токтакунов.

Врачи диагностировали у Исакова пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению и головным болям. 16 августа его госпитализировали из СИЗО ГКНБ в больницу.

Обратно в изолятор экс-премьер вернулся уже 28 августа, хотя адвокаты настаивали на его дальнейшем лечении.

«Если бы его нормально долечили, то его состояние улучшилось, но его не долечили и выписали. Во время консилиума врачей над ними напирал представитель ГКНБ», — сказал Токтакунов.

По его словам, они вновь будут просить суд, чтобы их подзащитного отпустили на лечение, несмотря на уже полученный отказ.

Исаков находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне прошлого года. Бывшему премьеру предъявили обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.

Соавтор: Камила Баймуратова