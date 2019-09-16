Фото: Касым Рахманкулов

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15 сентября журналист Касым Рахманкулов сообщил на своей странице в фейсбуке, что таласский ипподром, на котором пройдут национальные игры кочевников еще не готов к проведению соревнований. По словам Рахманкулова, «строители не спали трое суток», готовя ипподром к играм.

Уже завтра, 16-сентября, не октября, а сентября начинаются игры кочевников. Ну а истинному кочевнику "көлүк көчөрдө… Publicerat av Kasym Rakhmankulov Söndag 15 september 2019

«Красят в дождь [перила], сиденья только приколачивают, эти железные тундуки не начали даже приваривать к ограждениям, кладка кирпича на вип-зоне еще даже не завершилась», — сообщил он.

Корреспондент «Клоопа» Азамат Каработоев сообщил, что ремонтные работы на ипподроме до сих пор продолжаются. По его словам, строители ремонтируют арку при входе на стадион и красят тундуки, которые повесят на заборы.

Фото: Бекбосун Маратбек уулу для «Клоопа»

Однако в Госагентстве по строительству «Клоопу» заявили, что на ипподроме «все ремонтные работы завершены». По их данным, на реконструкцию стадиона ушло около 30 млн сомов.

«Остались организационные работы — развесить баннеры к вечеру. Вчера были незначительные работы, которые не могут повлиять на начало игр», — заявили в ведомстве.

Первые национальные игры кочевников пройдут в Таласе с 16 по 21 сентября. Спортсмены со всего Кыргызстана будут состязаться в кок-бору, тогуз-коргоолу и другим национальным видам спорта.