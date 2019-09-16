Прошло больше года с начала работы Кыргызской космической программы и её школы спутникостроения для девочек.
Прогресс за это время случился невероятный. Когда программа начала работу в марте 2018 года, первая группа девушек пришла в школу спутникостроения с практически нулевыми знаниями о наноспутниках.
Сейчас костяк команды, который сформировался за эти 18 месяцев, работает со специалистами из NASA и людьми, которые уже отправляли спутники в прошлом. Год назад представить это было бы сложно.
Точнее, год назад даже была первая попытка свести Кыргызскую космическую программу с людьми, которые разбираются в спутниках, но тогда общение не очень сложилось — слишком большой был разрыв в знаниях между нами.
Сейчас этого разрыва нет. Более того, когда в марте 2019 года девушки сидели на первом вебинаре от инженерки NASA Камил Аллейн, выяснилось, что они знают половину её базовой презентации о наноспутниках.
Психологически это было очень важно для команды — когда человек из NASA подтверждает, что ты на правильном пути в изучении спутникостроения, это окрыляет. И, разумеется, от Камил мы узнали очень много нового, но об этом позже.
Вот какие самые важные события случились в Кыргызской космической программе с начала года:
Мы всё же решили строить CubeSat, а не TubeSat
В самом начале нашей работы мы хотели строить спутник в формате TubeSat — это наноспутники цилиндрической формы, дешевле которых на свете ничего нет. Но с тубсатами есть и большая проблема — мало кто их запускает, а компания InterOrbital, которая предоставляет услуги самого дешевого запуска, пытается делать это на своей ракете.
В январе 2019 года один из наших доноров на «Патреоне» — инженер из Сиэттла Боб Осборн — посоветовал нам не использовать этот формат и не работать с компанией InterOrbital, потому что дата запуска их ракеты постоянно откладывается (и неизвестно, случится ли это вообще).
Нам было очень нелегко принять решение — мы уже начали переписываться с InterOrbital, и там в целом работают приятные люди, но и рисковать датой запуска первого спутника нам не хотелось.
После обсуждений внутри команды, а потом после консультаций с нашим другом Алексом Макдональдом из NASA, мы решили всё же не рисковать и строить спутник в формате CubeSat — это кубический спутник, который намного проще запустить. Его, например, можно отправить на Международную космическую станцию (МКС), а уже на ней есть целых два аппарата, которые специализируются именно на запуске кубсатов.
С кубсатами, правда, есть одна проблема — они дороже тубсатов, и запуск стоит раз в шесть дороже, чем у ИнтерОрбитала.
Поэтому ещё какое-то время у нас ушло на следующую важную веху:
Мы уже трижды переделали бюджет
У нас есть грант от «Интерньюс Нетворк» и пожертвования с «Патреона«. С учётом возросших расходов на запуск и строительство, у нас сейчас есть примерно 50 процентов денег, которые нам нужны на весь проект.
Эти 50 процентов нужно оптимально израсходовать так, чтобы работа над строительством спутника шла даже при условии, что не собраны все деньги на запуск.
Изменения пришлось делать, потому что разброс цен на детали для спутника просто феерический — какие-то компании просят 60 тысяч долларов, какие-то просят 28 тысяч, какие-то предлагают дополнительные услуги, какие-то нет.
Также было немало людей, которые не были готовы поддерживать нас ежемесячно, зато были рады сделать единовременное пожертвование. Специально для вас мы запустили и этот механизм на PayPal и на Элсом.
Чтобы внести пожертвование нам на Элсом, вам необходимо:
1. скачать приложение (на Android тут, на iOS здесь),
2. войти в личный кабинет,
3. в приложении надо нажать «покупка товаров и услуг»,
4. ввести 12332 и сумму для перевода,
5. подтвердить оплату (агент: Kloop Media).
Скоро мы запустим отдельный веб-сайт о космической программе, где подробно распишем, сколько денег на какие статьи бюджета у нас есть, и сколько ещё надо собрать.
К счастью, в течение всего этого времени нам помогали наши прекрасные менторы.
Одни из тех, кто помогал нам советами — компания NanoRacks, монстры запуска кубсатов, они даже построили свой собственный аппарат по запуску наноспутников на МКС. Возможно, мы воспользуемся их услугами — хотя у них дороговато стоит, конечно, но зато надёжно.
Психологически нам очень помогала наша замечательная Камил из NASA. Когда однажды мы пожаловались ей, что мы опять меняем бюджет, она отреагировала лаконично: «Добро пожаловать в мир изучения космоса».
Подробнее про Камил
В марте этого года посольство США в Кыргызстане организовало нам серию вебинаров с доктором Камил Аллейн, ракетной инженеркой из NASA.
Помимо работы в NASA, она основала фонд The Brightest Star Foundation, который поддерживает вовлечение девушек в науку.
На первом уроке мы прошли с ней основы строительства кубсатов. На этом уроке к Камил присоединилась её коллега Али Гуарнерос Лула, специалистка по наноспутникам, которая рассказала нам про технические аспекты сборки кубсата и его компонентов.
На последующих уроках доктор Камил рассказала об устройстве Международной космической станции и об экспериментах, которые на ней проводят, а также поделилась своим опытом создания устойчивой организации и вовлечения девушек в науку.
В начале июля Камил прилетела в Бишкек и провела со спутникостроительницами вдохновляющие два дня.
Другие менторы и менторки
Начиная с весны, кроме Камил, со спутникостроительницами работали ещё несколько людей из мира космоса.
Одна из них — Зайнаб Салим, пакистанская специалистка, которая последние годы живёт в Финляндии и работает над микроспутниками в компании Iceye. (Спасибо Айнуре Сагын из TechWomen, которая связала нас с ней.)
Зайнаб обучала спутникостроительниц основам инженерии, а также помогла разделить группу девушек на команды, каждая из которых отвечает за свою специализацию: механическая инженерия, электроника, программирование и системная инженерия.
В течение онлайн-занятий Зайнаб давала домашние задания по инженерии. Одним из результатов заданий стал прототип робота-пылесоса:
Ещё один ментор — Ту Ву Тронг из Вьетнама, который когда-то был первым клиентом компании NanoRacks и запустил с ними наноспутник. Он помог девушкам разобраться с комплектующими для спутника и дал советы о том, как снизить расходы.
Кроме того, летом у девушек начались занятия по физике, которые ведёт преподавательница из Бишкека Елена Близнюк.
Продолжились и занятия, которые ведут сами участницы программы: Кызжибек Батырканова обучала остальных девушек языку программирования Python.
Планы на ближайшие месяцы
Вкратце осень пройдёт так: сначала девушки соберут учебную модель спутника, но уже из настоящих деталей. Учебная модель нужна для того, чтобы не страшно было её поломать, потому что, как сказала Камил Аллейн из NASA, что-то обязательно пойдёт не так. :)
На всё это мы сами себе отвели дедлайн до конца 2019 года — то есть, до середины зимы надо будет отточить мастерство сборки спутника. Команда будет работать с обучающим набором. Затем, зимой 2019-2020 годов, можно будет приступать уже к сборке инженерного модуля спутника. Это будет точная копия будущего спутника, с которой можно будет экспериментировать и пока ещё делать ошибки.
Мы будем работать над этим модулем до лета 2020 года, а потом нам нужно будет начать собирать уже непосредственно полётный модуль — тот самый наноспутник, который отправится на орбиту (первый кыргызский спутник, не забывайте!). Это будет очень ответственным процессом, в котором ошибки будут стоить очень дорого, поэтому мы отводим на него примерно всю зиму и весну 2020 года.
Ну а потом будут тесты спутника и запуск. Звучит пока что просто, но будет, конечно, не просто, а мы будем по ходу дела вам рассказывать, как всё это происходит. :)
Поскольку практически у всех наших участниц нет большого опыта в STEM сфере (science, technology, engineering and mathematics – наука, технологии, инженерия и математика), который безусловно необходим, обучение стало для нас одной из главных целей. В самом начале нашего проекта девочки обучились основам 3D-моделирования, пайке и программированию микроконтроллера Arduino. С тех пор команда не стоит на месте и начала изучение самих кубсатов – все необходимые нормы дизайна и его внутренних составляющих. В процессе работы, мы начали больше понимать, какие дисциплины нам нужно изучить подробнее, а что можно обойти стороной.
Курсы
Помимо своего обучения, мы не прекращаем обучать других девушек. Ведь, одна из целей нашего проекта – распространения STEM среди девушек.
Для этого, мы обновили нашу программу курсов. Добавили больше интересных заданий и постарались сделать так, чтобы материал был доступен пониманию каждого. Также, сделали их постоянными. Теперь, они проводятся раз в месяц по две недели.
P.S. летом решили устроить небольшие каникулы и усиленно заниматься основной работой
Запуск
Многим интересно, как же будет проходить запуск. Ответим сразу, ракету строить мы не собираемся (пока), да это нам и не требуется. Существует множество компаний, занимающихся доставкой груза в космос и один из них доставит наш спутник.
Сейчас существует два вида запуска наноспутников: первый – использовать специальные малые орбитальные ракеты, которые запускают спутники при достижении определенной высоты. Этот метод дешевле, но менее надежный, так как при взлете внутренний груз может сильно повредиться, и починить его уже будет невозможно.
Второй метод дороже, но более надежный. Спутники доставляются на Международную космическую станцию с помощью ракет более высокого класса и после повторной проверки космонавтами МКС, спутники выгружают в специальные устройства, которые запускают их на орбиту.
В настоящее время даты запуска еще неизвестны.