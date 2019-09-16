Д-р Камилл Уордроп Аллейн и Кыргызская космическая программа. Фото: Посольство США в КР

Прошло больше года с начала работы Кыргызской космической программы и её школы спутникостроения для девочек.

Прогресс за это время случился невероятный. Когда программа начала работу в марте 2018 года, первая группа девушек пришла в школу спутникостроения с практически нулевыми знаниями о наноспутниках.

Сейчас костяк команды, который сформировался за эти 18 месяцев, работает со специалистами из NASA и людьми, которые уже отправляли спутники в прошлом. Год назад представить это было бы сложно.

Точнее, год назад даже была первая попытка свести Кыргызскую космическую программу с людьми, которые разбираются в спутниках, но тогда общение не очень сложилось — слишком большой был разрыв в знаниях между нами.

Сейчас этого разрыва нет. Более того, когда в марте 2019 года девушки сидели на первом вебинаре от инженерки NASA Камил Аллейн, выяснилось, что они знают половину её базовой презентации о наноспутниках.

Психологически это было очень важно для команды — когда человек из NASA подтверждает, что ты на правильном пути в изучении спутникостроения, это окрыляет. И, разумеется, от Камил мы узнали очень много нового, но об этом позже.

Вот какие самые важные события случились в Кыргызской космической программе с начала года: