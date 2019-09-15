Вице-премьер Жениш Разаков утверждает, что Таджикистан пытается получить коридор до своего анклава Ворух.

«Мы не можем его предоставить, потому что там есть наше село Аксай», — сказал Разаков «Азаттыку».

Если дать Таджикистану коридор до Воруха (анклав, территория, принадлежащая Таджикистану и окруженная землями Кыргызстана), то в у Кыргызстана может появиться эксклав (соответственно, территория Кыргызстана, изолированная от страны и окруженная землями Таджикистана).

В Ворухе живет 40 000 таджикистанцев. Это поселение граничит с кыргызским Аксаем, а участок Аксай-Ворух входят в спорную территорию — всего у Кыргызстана и Таджикистана 400 км спорных территорий, которые становятся причиной конфликта жителей двух стран.

Разаков следал заявление на фоне напряженной ситуации на кыргызско-таджикской границе. Погранслужба утверждает, что сейчас на приграничной территории все стабильно, но ранее жители Баткенской области сообщали о том, что соседняя страна строит на спорных участках посты, которые могут привести к тому, что три населенных участка в Лейлекском районе могут стать эксклавом для Кыргызстана (и анклавом для Таджикистана).

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