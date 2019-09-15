На кыргызско-таджикской границе усилена охрана, Таджикистан и Кыргызстан ведут переговоры, а жители кыргызских приграничных районов боятся, что Лейлек станет анклавом. Объясняем, что происходит.

Орто-Боз и Жака-Орук

Вечером 14 сентября в редакцию «Клоопа» прислали видео — автор утверждал, что на дороге Ош-Исфана такжикская сторона начала строительство.

«Если завтра они поставят тут пост, Лейлек станет анклавом», — говорил мужчина на видео. Тогда же нам сообщили, что недовольные жители села Орто-Боз (Баткенский район в округе Аксай) начали собираться — впрочем, в УВД Баткенской области этого не подтвердили.

Тем не менее, издание «Турмуш» опубликовало фото с места событий — на нем видно собрание местных жителей. Также журналисты подтвердили, что граждане Таджикистана высыпали машину гравия в местности Жака-Орук (села Орто-Боз и Жака-Орук находятся рядом) и, предположительно, там могут вести строительные работы.

Поздно вечером Погранслужба подтвердила, что в Жака-Орук начали строительные работы и собрались жители кыргызских и таджикских сел, но, по информации ведомства, к вечеру все разошлись, ситуация стабильная.

Фото: Турмуш

Анклав и еще три поста

Схожая информация о возможном анклаве появилась в соцсетях — на видео мужчина уверял, что три кыргызских села могут быть отрезаны от Кыргызстана. По словам героя видео, депутата сельского совета Лейлекского района Сапарали Бөрүбаева, Таджикистан начал строительство трех постов в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области.

Строительство подтвердил и аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов — «Азаттыку» он заявил, что таджикская сторона начала строительство поста на территории села Максат Лейлекского района. Информация и фото с места строительства опубликовал «Турмуш» — издание, как и депутат сельсовета Бөрүбаев, рассказало о строительстве трех постов — одного в селе Максат в Лейлейкском районе, двух в Баткенском районе.

Издание «Турмуш» пишет, что строительство ведется на кыргызско-таджикской границе, однако не уточняет, где именно было снято фото.

Погранслужба подтвердила, что в селе Максат Лейлекского района проводили строительные работы. Работы проводились таджикской стороной и не были согласованы с кыргызскими властями, и Кыргызстан потребовал прекратить работы на неописанном участке границы. Между странами ведутся переговоры.

Ведомство утверждает, что контролирует ситуацию и, чтобы не допустить конфликтов, ведет беседы с жителями и усиляет охрану на границе. По информации на утро 15 сентября ситуация на границе не изменилась и является «стабильной».

Конфликты на границе

В этом году на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло несколько крупных конфликтов — дважды приходилось эвакуировать жителей приграничного Аксая. В конфликтах из-за неописанных участков границы жители использовали не только камни, но и огнестрельное оружие, из-за чего погибли несколько таджикистанцев.

Последний крупный конфликт с жертвами стал причиной внеочередной встречи глав государств — Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Переговоры проводились на приграничных территориях и Иссык-Куле. Президенты обещали обсудить вопрос спорных границ, а кыргызский лидер обещал, что для обеспечения безопасности в приграничных районах увеличат охрану, а для того, чтобы занять жителей — улучшат инфраструктуру.

Тем не менее конфликты продолжились — не такие масштабные, без смертей, но довольно регулярные. Причиной для конфликта может послужить что угодно — от флагштока до строительства забора. Но главная причина — наличие спорных границ.