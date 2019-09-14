С 2012 года владельцем 49% доли в кыргызской авиакомпании Air Manas была турецкая компания Pegasus. 12 сентября Pegasus продала свою долю компании AviaTrade Corp. LP, зарегистрированной в ирландском Белфасте — об этом с ссылкой на турецкую компанию сообщил «Азаттык» и некоторые турецкие СМИ.

Тем не менее, директор Air Manas Талгат Нурбаев утверждает, что переговоры все еще ведутся.

«Если бы турецкая сторона продала свою долю, нам было бы известно об этом», — заявил он изданию «Тазабек».

Покупатель кыргызской компании — AviaTrade Corp. LP, существует с 8 января 2018 года, а учредителем числятся Александр Беловол и компания Ampersand Group LTD, зарегистрированная на Сейшелах. Пока неизвестно, является ли указанный в документах Александр Беловол известным украинским политиком и соратником бывшего президента Петра Порошенко, или это его полный тезка.

