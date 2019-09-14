По словам вице-премьер-министра Жениша Разакова, в Ираке находятся 78 детей-кыргызстанцев, матери которых заключены в тюрьму. Разаков утверждает, что правительство хочет вернуть детей в Кыргызстан, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. Власти нашли родственников этих детей, которые согласились принять их в семью.

«За каждого ребенка Ираку должно быть выплачено по 400 долларов штрафа. Средства на это премьер-министр выделил из личного резервного фонда», — цитирует вице-премьера «Азаттык». Известно, что расходы на перелет детей взяли на себя международные организации, а процесс возвращения по инициативе Ирака может начаться в октябре этого года.

Ранее о планах вернуть этих детей домой сообщал глава МИД Чингиз Айдарбеков, правда тогда сообщалось о чуть меньшем количестве детей — о 70 кыргызстанцах.

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детей. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.