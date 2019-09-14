Палатка для чабанов. Фото: МЧС

Спасатели МЧС ищут девять чабанов из села Шамшы Чуйской области, пропавших после снегопада. Снегопад в горах прошел 9 сентября, близкие пропавших обратились к спасателям три дня спустя.

На поиски чабанов отправлены две спасательные группы, кроме того МЧС и местный сельсовет установили палатки, в которых спускающиеся с гор пастухи могут согреться и поесть горячей еды.

Пока неизвестно, как передвигались пропавшие чабаны — группой или в одиночестве. Среди пропавших могут быть подростки.

С 9-10 сентября из-за снегопадов спасатели МЧС помогали оставшимся в горах пастухам в четырех областях — Чуйской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской. Чабанам оказали помощь в перегоне скота, однако из-за погодных условий погибло более 250 животных.