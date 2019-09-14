В съемках клипа участвовала сотрудница «Клоопа», но в написании этого материала не участвовала.

В прошлом году певица Зере выпустила свой первый клип на песню, посвященную правам женщин — за него ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.

Год спустя певица опубликовала клип на новую песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и попытку задавить движения активистов.

По словам самой певицы, в клипе много отсылок на разные политические события, затрагивается тема коррупции, проблемы экологии, давление на сексуальных меньшинств и токсичный патриотизм.

«Все заканчивается довольно оптимистично — во мне действительно есть надежда, что это возможно. Мы показываем 2025 год — через пять лет в развивающихся странах прогнозируют кризис. Это натолкнуло меня на мысли, что если нас ждет кризис, то есть два пути развития событий — или мы погрязнем в этом кризисе, или это натолкнет нас объединиться», — говорит Зере. А судья-ребенок, по замыслу певицы, ведет к тому, что за все поступки «судить нас будет будущее поколение».

Клип полон отсылок не только к событиям в Кыргызстане, но и в Казахстане — пустой плакат в клипе напоминает об аресте казахского активиста Аслана Сагутдинова за то, что перед выборами президента он вышел на площадь города Уральска с пустым листом бумаги.

«Активистов, выходивших с транспарантами, задерживали на несколько суток. Среди них были мои хорошие друзья. В качестве солидарности я включила этот символ», — говорит певица.

Смотреть еще: