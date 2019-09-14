Активист Мелис Аспеков обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить доходы политика Чыныбая Турсунбекова.

Активист утверждает, что бывший спикер парламента, до политической деятельности официально возглавлявший закрытое акционерное общество «Акун», искусственно обанкротил водочный завод в Бишкеке, чтобы приобрести его по низкой цене.

«Я потребовал от прокуратуры проверить и деятельность «Акыл Инвеста», информацию о неуплате налогов. У этого человека необъятные богатства», — говорит Аспеков. Кроме того, на своей странице в фейсбуке Аспеков перечислил имущество и бизнес, которые могут принадлежать семье Турсунбекова.

Банк «Акыл Инвест» сейчас известен как «Капитал банк». Как утверждается на его сайте, «Акыл инвест» был выкуплен и переименован в 2012 году «гражданкой Кыргызстана» — некоторые СМИ утверждали, что покупательницей была супруга Чыныбая Турсунбекова Нуржан Тентимишева. Согласно декларациям, она одна из самых богатых женщин Кыргызстана, владеющая мукомольным бизнесом и центром отдыха на Иссык-Куле, носящих одно название — «Акун», как и ЗАО, которое раньше возглавлял ее супруг.

Сам Чыныбай Турсунбеков на заседании парламента опроверг обвинения Аспекова — по его словам, активист его шантажирует. Политик настаивает на том, что Аспеков требовал от него денег и не получив их перешел к действиям. Аспеков, в свою очередь, назвал выпал Турсунбекова «сказкой».

Кто такой Турсунбеков?

В последние годы правления Алмазбека Атамбаева Чыныбай Турсунбеков был спикером парламента, но отказался от должности после того, как решил баллотироваться в качестве кандидата в президенты. При этом он был членом СДПК, которая выбрала своим кандидатом Сооронбая Жээнбекова. Тогда же баллотироваться пытался социал-демократ Сагынбек Абдрахманов, которого за это выгнали из партии (что не помешало ему документально стать ее лидером уже при правлении Жээнбекова).

Из-за попытки баллотироваться на Турсунбекова с критикой обрушился президент Атамбаев и даже предложил исключить политика из партии. Поэтому Турсунбеков отказался выдвигаться в президенты.

В политику Турсунбеков пришел в 2010 году, когда стал депутатом СДПК — а впоследствии даже возглавил фракцию. До 2010 года, начиная с 1997 года, возглавлял ЗАО «Акун», также был гендиректором ОАО «Бишкекский мелькомбинат» и президентом Союза предпринимателей.