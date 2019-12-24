В социальных сетях 20 декабря распространилась фотография таблички у входа в чайхану. Согласно табличке, в заведении запрещено «распивать спиртиные напитки, курить и входить женщинам».

Автор поста в твиттере утверждала, что сфотографировала табличку в чайхане, располагающейся в Ошской области. Также она утверждала, что сотрудники чайханы отказывались её впускать. Позднее твит был удалён. Автор объяснила это тем, что из-за этого поста началась неприятная дискуссия среди пользователей.

Табличка, запрещающая женщинам входить в чайхану, породила недовольство среди пользователей социальных сетей. Они считали, что это нарушает права женщин и противоречит нормам Конституции.

Чайхана в пригороде

Журналисты «Клоопа» смогли найти чайхану, изображенную на фото — судя по всему это «Пайзиллох» в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района.

Судя по оригинальной фотографии, табличка была прилеплена к окну пластиковой двери. Если увеличить фотографию, можно увидеть на стенах коричневые узоры, на полу заметен кафель и белая труба для отопления. С помощью этих элементов мы и опознали чайхану с фотографии в заведении «Пайзиллох» — но таблички там уже не было.

Один из сотрудников заведения подтвердил, что раньше здесь висела табличка, но по требованию правоохранительных органов её убрали. В то же время он опроверг, что на табличке был знак «женщинам вход запрещен».

«К нам пришли сотрудники УВД, спрашивали про эту табличку. Попросили убрать табличку у входа “не курить, не пить”. Объяснили это тем, что у них проходит рейд и лучше убрать, хотя там всё в рамках закона», — объяснил один из сотрудников. По мнению сотрудника, если бы они вывесили табличку с запретом у входа в чайхану, то им пришлось бы поставить таблички и у каждой из кабинок.

В дальнейшем он отказался отвечать на вопросы журналистов. Продолжила общение с журналистами женщина, представившаяся администратором чайханы — она опровергла тот факт, что здесь была подобная табличка.

«Среди посетителей много женщин — особенно 8 марта и на Новый год [мужчины] приходят со своими жёнами. Приводят своих матерей, сестрёнок. […] Есть таблички “Посторонним вход запрещен” и “Не курить, не пить”, но нет такого, что женщинам нельзя входить», — сказала администраторша чайханы «Пайзуллох».

Она сказала, что не видела как сотрудники УВД приходили в их заведение. Когда журналисты «Клоопа» показали фотографии, доказывающие, что у них висела табличка с запретами, она заявила, что «это простое совпадение».

Таблички нет. Хотя…

После того, как в соцсетях распространили фото таблички, УВД Ошской области обещало «разобраться с этим». ГУВД Оша заявило, что в городе нет чайханы «запрещающей входить женщинам».

После милиция сообщила, что в Ошской области тоже такой чайханы нет, информация ложная, а распространивший такой пост будет привлечён к ответственности.

Тем не менее УВД Ошской области дало информацию, которая несколько противоречит официальной линии.

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев подтвердил, что на территории Кара-Сууйского района проводился рейд, но опровергнул информацию о том, что сотрудники УВД потребовали у чайханы «Пайзиллох» убрать табличку.

«Наши сотрудники не говорили им убрать табличку, похоже на то, что они [администрация чайханы “Пайзиллох”] убрали её сами, после того, как это распространилось в соцсетях. На данный момент дело расследуется сотрудниками ГУВД Оша, позднее передадут в УВД Ошской области. Мы выясняем, где был сделан снимок и кто хозяин этой чайханы. Через 1-2 дня выясним и дадим информацию», — сказал Аширбаев. Хотя милиция уже сообщала ранее, что нет ни подобной чайханы, ни таблички.