Так как бывший президент Алмазбек Атамбаев ранее отказался посещать заседания суда по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, Первомайский районный суд перенес судебное разбирательство в здание ГКНБ и провел его в кабинете.

Атамбаев все равно отказался участвовать в процессе, встал и ушел из кабинета – судье пришлось объявить перерыв.

Вот как описывает произошедшее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев:

«Слушание проводилось в кабинете — в помещении площадью 15 квадратов. Все участники процесса, а это 18 человек, сидели лицом к лицу с прокурором и судьей Эмилбеком Каиповым. Ни санитарные, ни медицинские, ни правовые нормы не соблюдены. Адвокаты ходатайствовали о проведении заседания без Алмазбека Атамбаева, однако нам и в этом отказали. В итоге бывший президент просто встал и ушел с заседания, судья объявил перерыв».

По словам Слесарева, Алмазбек Атамбаев не отвечает на вопросы и вообще не реагирует на участников процесса.

Защита бывшего президента настаивала на том, что уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение уголовных дел на выездных судебных заседаниях.

Слесарев отметил, что в здании ГКНБ «нет аудио и видеозаписи процесса, нет зала, оборудованного для проведения судебного заседания, а также запрещено пользоваться мобильными телефонами и компьютерами». По его словам, он был обеспокоен тем, что адвокаты не смогут в полной мере осуществлять свою деятельность, а СМИ не смогут освещать процесс.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

В результате в начале августа силовики силой задержали Атамбаева — он сдался после двух дней сопротивления в собственном доме в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один боец спецназа. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.