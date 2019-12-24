Госкомитет национальной безопасности направил уголовное дело в отношении мужа экс-депутатки Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева в министерство внутренних дел.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что дело по этому факту направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса о передаче уголовного дела в органы внутренних дел.

До сих пор достоверно неизвестно, почему делом о мошенничестве занимался ГКНБ.

Адвокатка заявителя Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминга, Жанара Аскар кызы утверждает, что Кенжебаев угрожал ее клиенту связями в МВД, поэтому «14 или 15 декабря» они обратились в ГКНБ. Китайский бизнесмен Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминг утверждает, что Кенжебаев забрал у него 350 тысяч долларов и вымогал еще 250 тысяч.

Исчезновение в аэропорту

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы, где он ждал супругу, детей и тещу. Мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу. Айтматова сообщила об исчезновении мужа в ночь с 19 на 20 декабря.

Когда Айтматова с семьей прибыла в Алмату, то получила сообщение от мужа о задержании. После этого активистка искала супруга и обращалась в правоохранительные органы Казахстана и погранслужбу, однако те не знали или не говорили ничего о задержании Кенжебаева.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Айтматова назвала это репрессией.

Айтматова – дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова, бывшая депутатка и политактивистка. Она создала антикоррупционное движение Умут 2020, которое сотрудничает с расследователями из центра Bellingcat и делает видеорасследования.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.