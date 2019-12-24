Легендарный кыргызский режиссер Болот Шамшиев скончался на 79 году жизни 21 декабря 2019 года. Панихиду по классику кыргызского кино провели 24 декабря.

Шамшиев экранизировал романы классика мировой литературы Чингиза Айтматова, писал сценарии и книги, открыл миру кино художника Суймонкула Чокморова.

Во всех своих последних интервью режиссер сетовал, что в современном Кыргызстане для него места не нашлось и его «вынудили» покинуть страну — он долгое время прожил и проработал в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования семье режиссера .

«Болот Толенович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. (…) Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей благодарной памяти», — заявил Токаев.

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