Отвечая на вопросы журналистов президент поделился мнением о том, что образ главного коррупционера для экс-запреда таможни Раимбека Матраимова придумали политтехнологи. По мнению президента, таможня — гнездо коррупционеров, в котором «таких Матраимовых сотни». В то, что Матраимов — коррупционер, президент без юридического подтверждения верить отказывается.

Он много говорил о коррупции — о том, как боролся с ней этот год, боролся еще не будучи президентом. Пожаловался на то, что это трудно. Про коррупцию он рассказал, даже отвечая на вопрос про DDoS-атаки на СМИ — местные издания пережили кибератаки после того, как опубликовали материал о внушительной стоимости аксессуаров жены Раима Матраимова Уулкан Тургуновой. Про атаки президент слышал и сказал, что у властей есть стратегия по кибербезопасности.

Президент признал, что знаком с Хабибулой Абдукадыром — фигурантом журналистского расследования, китайского бизнесмена, которому принадлежат компании, с помощью которых отмывали деньги из Кыргызстана. Деньги из Кыргызстана, в свою очередь, были получены благодаря контрабанде и неуплате налогов.

Жээнбеков все также настаивал на том, что на его инаугурацию Абдукадыра пригласило окружение бывшего президента Атамбаева — ранее это опровергал атамбаевский сторонник Фарид Ниязов. Ниязов заявил, что Абдукадыра пригласил именно Жээбеков, как близкого друга — и именно поэтому бизнемсена усадили с семьей президента.

Также президент пообещал, что в Кыргызстане создадут рабочие места, чтобы люди не уезжали в другие страны и не становились там трудовыми мигрантами, похвалил кандидата в послы Азимбека Бекназарова и сказал, что сам его посоветовал, и огорчился раздеванием перформансистки на выставке современного искусства «Феминнале».