Из-за сильных снежных осадков в Джалал-Абадской области 22-декабря некоторые сёла были лишены электричества. С той же проблемой столкнулись жители села Орток Сузакского района. Чтобы вернуть им свет и восстановить линии электропередач, оборвавшиеся от тяжести снега, сотруднику «Жалал-Абад Электро» Алмазу Умарову пришлось пройти через метровые сугробы.

До места аварии Умаров и его коллеги добирались на лошадях — прошли около 10 километров, из-за снега добраться на автомобиле было невозможно. Глава правления «Нацэнергохолдинга» Айтмамат Назаров на своей странице в фейсбук поблагодарил своих сотрудников.

«Выражаю благодарность тем энергетикам, которые несмотря на лютый холод и глубокий снег продолжают исполнять свои обязанности. […] Наши сотрудники, работающие в непростых условиях, чтобы обеспечить население электроэнергией, достойны похвалы», — написал Назаров.