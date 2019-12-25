Депутат парламента Дастан Бекешев обратился к президену Сооронбаю Жээнбекову с запросом об увольнении глав ГКНБ, таможенной службы, финполиции и финразведки.

Этот запрос Бекешев составил на основании фактов из совместного журналистского расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне и выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

Несмотря на то, что запрос нардепа был направлен президенту, ответ пришел из аппарата правительства и был подписан уполномоченным представителем правительства Алмасбеком Абытовым.

После публикации журналистского расследования о выводе 700 млн$ я обратился к Президенту с просьбой уволить руководителей правоохранительных органов, а мне отвечает замрук АП 🤔 pic.twitter.com/fvpnputAQC — Дастан Бекешев (@bekeshev) December 24, 2019

В письме говорится, что вопрос об отставке руководителей ведомств рассмотрят по итогам расследования межведомственной комиссии. По сообщению аппарата правительства, комиссия уже начала процесс досудебного производства, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия.

«Результаты досудебного производства могут послужить основой для дачи юридической оценки в принятии соответствующих мер и рассмотрении ответственности должностных лиц, причастных к схемам по незаконному выводу денежных средств», – говорится в письме.