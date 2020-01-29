Мелис Калыков

В ноябре прошлого года Ошский городской суд признал Мелиса Калыкова виновным в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова и приговорил его к пожизненному сроку. Адвокаты Калыкова, не согласившись с приговором, подали апелляционную жалобу в Ошский областной суд.

Как сообщил «Клоопу» пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов, заседание по этому делу в Ошском областном суде должно было пройти 28 января, но из-за смены адвоката его перенесли на 12 февраля.

Сестра осужденного Дарика Калыкова считает, что обвинение не смогло доказать вину её брата, а расследование было односторонним.

Анарбай Мамажакыпов

Прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов был убит 17-ноября 2018-года. Его тело было обнаружено на следующий день у водохранилища Торт-Куль с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и в качестве подозреваемого был задержан занимавший тогда должность главы управления капитального строительства Баткенской области Мелис Калыков.

По версии следствия, Калыков вместе с сотрудниками прокуратуры ездил на охоту и в ходе ссоры с Мамажакыповым выстрелил в него из охотничьего ружья.

Калыков свою вину не признает. В прошлом году из-за этого он объявил голодовку. Близкие осужденного настаивали, что мужчину подставили, и с убийством связаны шестеро сотрудников прокуратуры, которые вместе с Калыковым и Мамажакыповым ездили на охоту. Их после смерти прокурора понизили в должности.